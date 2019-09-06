Аксенов предложил Зеленскому спросить крымчан о принадлежности полуострова

Симферополь, 6 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей.

«Давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите – хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Крым24».

Он подчеркнул, что украинские политики должны понять, что Крым является российским. Политик напомнил, что такова воля народа, и никто не может этого изменить.

«Чем быстрее они (украинские политики) к этому придут – тем легче будет Украине и нам», — заявил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что решение о приглашении Зеленского на полуостров принимает не он, а министерство иностранных дел России.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что упростит получение «разрешений» на посещение Крыма для жителей Украины.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. К власти пришла оппозиция. Законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. В марте 2014 года жители Крыма и Севастополя большинством голосов высказались за вхождение в состав России.

Референдум соответствовал нормам международного права, а также уставу ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», сообщает «Газета.ru».