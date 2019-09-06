Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Зеленский попросил сенаторов США отреагировать на выдачу паспортов РФ в Донбассе

40
0 Оставить комментарий

Зеленский попросил сенаторов США отреагировать на выдачу паспортов РФ в Донбассе

Киев, 6 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американских сенаторов отреагировать на выдачу российских паспортов в Донбассе, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

В четверг в Киеве состоялась встреча Зеленского с сенаторами США Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. Украинский президент поблагодарил американских чиновников за их позицию относительно предоставления Украине военной помощи и выразил надежду, «что объемы этой помощи будут увеличиваться».

«Глава государства отметил и последовательную политику санкций США против России, обратив внимание на российскую «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно указу, получить российское гражданство смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство в России или удостоверение беженца. Весной этого года предыдущий указ президента РФ упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Зеленский попросил сенаторов США отреагировать на выдачу паспортов РФ в Донбассе

Как сообщала «Газета.ру», украинские власти не признают российские указы о выдаче гражданства. Также МИД Украины выразил надежду на усиление антироссийских санкций западными партнерами. При этом в ответ на указ российского президента Зеленский поручил разработать механизмы для облегчения получения украинского паспорта для россиян.

Жители Луганской и Донецкой областей Украины в 2014 году отказались признавать легитимность пришедшего к власти в результате госпереворота правительства. В ответ киевские власти объявили о проведении на юго-востоке страны «антитеррористической операции». Гражданская война в Донбассе продолжается до сих пор, ее жертвами, по данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров