Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших военнослужащих армии Сирии

Дамаск, 6 сентября. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова посетила школу для детей погибших военнослужащих сирийской армии, которая расположена в Дамаске.

Кузнецова пообщалась с детьми, посмотрела в какой обстановке они живут и учатся, а также ознакомилась с работой детского сада и встретилась с главой управления школ для детей погибших военнослужащих Шахирой Фаллюх.

«У этих детей очень непростая судьба, все они потеряли одного или обоих родителей, они стали свидетелями страшных событий. И поэтому важно, что в этих стенах они находят не только знания, но и заботу, которой им так не хватает», — заявила Кузнецова.

Она выразила уверенность, что дети вырастут настоящими членами общества, а также настоящими патриотами своей страны.

Руководитель школы Марьяма Джамаль рассказала, что дети изучают русский язык, а также занимаются в различных кружках и секциях. Детей, у которых есть родственники, после занятий забирают домой.

Ранее Анна Кузнцова рассказала о планах вернуть четырех детей из тюрем Сирии. Она пояснила, что это дети боевиков незаконных вооруженных формирований. Матери детей были осуждены на территории республики.

«По сирийским правилам не должно быть детей в тюрьме, просто оставили их с мамой, не желая разлучать», — рассказал омбудсмен.

По ее словам, пока что удалось найти в России родственников одного ребенка. Его прибытия уже ждут.