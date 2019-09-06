Евросоюз призвал Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»

Брюссель, 6 сентября. Евросоюз ожидает от украинских властей проведения полноценного расследования по факту обстрела из гранатомета здания телеканала «112 Украина», заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

«Европейский союз ожидает, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала, которое произошло 13 июля 2019 года», — цитирует слова Могерини RT.

Политик подчеркнула, что Европейский союз уделяет большое внимание соблюдению верховенства права и свободы прессы на Украине.

Ночью 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина» в Киеве. По данным телеканала, обстрел произошел около 03.40. Стрелявших было двое, после обстрела они скрылись. На месте происшествия нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. В результате обстрела никто не пострадал.



По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Стоит отметить, что накануне происшествия «112. Украина» обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые поступали из-за намерения телеканала показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Позднее обозреватель Денис Гороховский назвал гранатометный обстрел «тестом» для президента Украины Владимира Зеленского, и с этим тестом, по его мнению, президент не справился. Он перечислил шаги, которые должны были сделать в Киеве после нападения — Зеленский должен был позвонить новому главе СБУ Ивану Баканову, сотрудники спецслужбы должны были за сутки задержать преступников.

По мнению политолога, тишина в Киеве после ночного нападения на телеканал «112 Украина» свидетельствует о том, что правоохранительные органы не заинтересованы в поиске виновных.