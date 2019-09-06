Украинские военные обстреляли окраины ДНР из минометов

Донецк, 6 сентября. Подразделения ВСУ обстреляли окраины города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили журналистам представители Народной милиции ДНР.

Обстрел проходил с 18.05 до 20.15 с направления Авдеевки, которая контролируется Киевом, по окраине Ясиноватой. Всего было выпущено 28 82-миллиметровых мин. Кроме того, подразделения ВСУ вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Город Ясиноватая находится у линии соприкосновения между ДНР и Авдеевкой. В нем проживает около 40 тысяч человек.

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Жители Донбасса не согласились с его результатами. Так появилась Донецкая и Луганская Народные Республики. В апреле 2014 года Киев ввел на их территорию свои войска: в стране началась гражданская война. Военный конфликт не урегулирован до сих пор, сообщает «Газета.ru».