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Премьер Судана объявил состав нового правительства страны

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Премьер Судана объявил состав нового правительства страны

Каир, 6 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук обнародовал состав нового правительства страны. Впервые одно из ведомств возглавила женщина.

В четверг Суверенный совет Судана утвердил состав переходного правительства страны. В него вошли 19 министров и шесть государственных министров. Впервые в истории арабского мира главой министерства иностранных дел назначена женщина — Асма Абдалла. 

министерство обороны возглавил генерал-лейтенант Джамал Амру, МВД — генерал-лейтенант Тарифи Идрис, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле в Судане произошел государственный переворот. Ему предшествовали четырехмесячные акции протеста. Президента страны Омара-аль-Башира сначала отстранили от власти, а затем арестовали. Он правил в стране 30 лет.

Позже армия и гражданские оппозиционные силы подписали политическое соглашение, согласно которому военные выдвигают кандидатуры министров обороны и внутренних дел, а гражданские силы — премьера и большинства членов кабмина. Новый премьер Судана принял присягу 21 августа. На пост председателя правительства он был выдвинут силами оппозиции и был поддержан Переходным военным советом Судана.

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Источник: РИА Новости
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