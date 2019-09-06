Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

45
0 Оставить комментарий

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

Ставрополье, 6 сентября. Пятеро школьников угнали родительскую машину и попали в ДТП в Апанасенковском районе Ставропольского края. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото с места происшествия.

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

Авария произошла около 18.30 по московскому времени возле села Дербентовка. Школьники в отсутствии взрослых взяли легковой автомобиль марки «Ока». Двигаясь по проселочной дороге, ребенок не справился с управлением и опрокинул автомобиль. На месте происшествия погиб 13-летний мальчик, который находился на пассажирском сидении автомобиля. Его выбросило из машины в момент опрокидывания.

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

Также в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Им была оказана медицинская помощь. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются, степень вины подростков и их родителей установит следствие.

Подростки разбились на угнанной у родителей машине на Ставрополье, ФАН публикует фото

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров