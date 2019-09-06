Трамп нашел иное применение выделенным на «сдерживание» России деньгам

Вашингтон, 6 сентября. Президент США Дональд Трамп изъял почти 800 млн долларов из программы по военно-политическому сдерживанию России на финансирование строительства стены на сухопутной границе с Мексикой. Об этом сообщил глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

«В дополнение к средствам, украденным из экономики штатов и местной экономики по всей стране, президент Трамп забирает 771 миллион долларов из Европейской оборонной инициативы. Эта программа, которую затребовали командующие нашими вооруженными силами, спланирована таким образом, чтобы реагировать на российскую агрессию в Европе», — говорится в письменном заявлении Шумера.

Шумер заявляет, что глава Белого дома «медленно продвигается» в вопросе о военной помощи Украине. Политик выразил негодование, что таким образом Трамп уже дважды помог президенту РФ Владимиру Путину «подрывать НАТО и трансатлантические отношения», передает РИА Новости.

В заявлении Шумера подчеркивается, что «Трамп вновь ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и союзников».

Ранее администрация Белого дома сообщила, что возьмет порядка 3,6 млрд долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Для этого Трамп ввел режим ЧП на границе, что позволяет изымать средства, выделенные Конгрессом на другие цели.

Ранее американский президент поручил пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. В 2019 финансовом году военная помощь в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долларов, сообщала «Газета.ру». Трамп поручил провести ревизии выделяемых Украине средств министру обороны Марку Эсперу и своему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону.

Издание Politico сообщало, что средства, ранее предназначавшиеся Вашингтоном для укрепления ВСУ, до определения их дальнейшей судьбы будут заморожены. Речь идет о 250 млн долларов. Отметим, за последние пять лет США выделили Украине в рамках программы содействия ВСУ в общей сложности порядка 1,5 млрд долларов.