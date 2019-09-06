Посольство РФ потребовало от США отозвать запрос на экстрадицию россиянина Коршунова

Вашингтон, 6 сентября. Посольство РФ в США требует от Вашингтона отозвать запрос на экстрадицию сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, которого задержали в Неаполе.

«Дипломаты посольства посетили Госдепартамент в связи с арестом гражданина России Александра Коршунова итальянскими властями с подачи американской стороны. Выразили решительный протест в отношении неправомерных действий», — говорится в сообщении посольства.

Сотрудники посольства потребовали объяснения причин задержания россиянина. Дипломаты подчеркнули, что порочная практика властей США по охоте на российских граждан по всему миру недопустима. Дипломаты подчеркнули, что такая практика идет вразрез с нормами международного права и негативно сказывается на российско-американских отношениях.

Напомним, Александр Коршунов обвиняется Штатами в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов. Он был задержан вместе с гражданином США Маурицио Паоло Бьянки. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В МИД РФ заявили, что задержание россиянина является проявлением недобросовестной конкуренции

Военный аналитик Андрей Красноперов считает, что Штаты намеренно обвиняют Коршунова в шпионаже, чтобы сорвать сделки ОДК, входящего в Ростех.

«Это часть шпионской работы США, его явно отслеживали перед задержанием. Любого человека можно арестовать, был бы только предлог, а он, как мы знаем, может быть искусственно создан», — считает Красноперов.

По его словам, Коршунов мог приехать в Италию для важных переговоров. Эксперт подчеркнул, что любая информация, связанная с авиатехникой или двигателестроением, является стратегически важной и строго охраняется.