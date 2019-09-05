Киев за пять лет не выполнил ни одного пункта минских соглашений, сообщили в ДНР

Донецк, 5 сентября. Глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова заявила, что Киев полноценно не выполнил ни одного пункта минских соглашений за пять лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«Украинская сторона отнеслась к исполнению своих обязательств по данному документу крайне недобросовестно, что обусловило необходимость подписания на его основе еще одного более детализированного соглашения — Комплекса мер [по имплементации минских соглашений]», — цитируют слова Никоноровой «Известия».

Глава МИД ДНР также обратила внимание на то, что Киев нарушает согласованное с 21 июля бессрочное прекращение огня.

С 21 июля в Донбассе начал действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, сообщала «Газета.ру». Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.