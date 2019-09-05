Вайкуле раскритиковали в Латвии за песни на русском языке

Рига, 5 сентября. Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала свою соотечественницу Лайму Вайкуле за песни на русском языке на концерте в Каугури, сообщает газета Neatkarīga.

Журналистка заявила, что многие зрители обиделись на Вайкуле и покинули концерт. Вейдемане считает, что певица «опустилась до уровня национальных аборигенов», позволив петь и говорить на русском языке.

«Есть только некоторые этические правила, чтобы ситуация с использованием языка не стала свинской. Важно помнить: здесь Латвия и госязык здесь — латышский», — заявила Вейдемане.

Она считает, что использование латышского языка является вопросом уважения. Вайдемане подчеркнула, что никогда не выступала против иностранных языков и считает владение ими большим преимуществом.

Напомним, население Латвии составляет два миллиона человек. 40% из них — русскоязычные. Латышский язык имеет статус государственного, русский язык — иностранного.

Ранее жительница Латвии Carla Luna разозлилась из-за инструкции к счетчику газа на русском языке. Ей прислали письмо от газового предприятия Latvijas gāze, к которому была приложено руководство по эксплуатации счетчика. Женщина написала гневный пост в Twitter.

«Я, как латышка, гражданка Латвии, чувствую себя задетой, что @ASLatvijasGaze прислало адресованное конкретно мне письмо, где больше половины текста на русском языке. Тут не какая-то русская деревня! Русский язык не является языком ЕС», — написала Carla Luna.

Отметим, министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил против самодостаточности русского языка.