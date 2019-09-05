Задержаны восемь соратников Навального после обысков по делу об отмывании денег

Москва, 5 сентября. Правоохранители задержали восемь человек в ходе обыска в московском штабе «Фонда борьбы с коррупцией», сообщила адвокат Татьяна Молоканова, которая оказывает правовую помощь задержанным.

Как сообщила ТАСС Молоканова, «восемь задержанных доставлены в отдел полиции по Мещанскому району Москвы».

Сотрудничающий с «ФБК» адвокат Владимир Воронин добавил, что следственные действия в столичном штабе фонда еще не завершены.

Ранее сообщалось, что обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту отмывания денежных средств «ФБК». Уголовное дело было возбужденно Следственным комитетом РФ в начале августа. По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники «ФБК» легализовали крупную денежную сумму, полученную преступным путем. Для легализации этих денег сотрудники «ФБК» через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

По версии следствия, легализация денежных средств осуществлялось через региональные штабы Навального, которые возглавляет Леонид Волков. Кроме того, легализация денежных средств осуществлялась через фонд «Пятое время года».