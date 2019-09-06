США втягивает Китай и Россию в гонку вооружений. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Суд вынес приговор блогеру, призывавшему к расправе над детьми силовиков, в Верховной раде приняли закон о депутатской неприкосновенности, США продолжает торговую войну с Китаем. Обо всем этом подробнее расскажет общественный деятель Николай Стариков.

— Суд признал призывавшего к расправе над детьми силовиков блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме. Ожидать ли целой волны подобных уголовных дел?

— Совершенно не радует, что у нас есть такие блогеры, но радует скорый и справедливый суд. Можно придерживаться разных политических взглядов, но мораль, нормы морали, какой-то человеческий облик, все же это нельзя терять в пылу политической борьбы. Что еще меня в этой истории тревожит? А меня тревожит то же самое, что мы наблюдаем в нашей дипломатической сфере. Мы все время пытаемся оправдаться. Блогер Владислав Синица совершил свое деяние, был арестован, ему предъявили обвинение, суд рассмотрел все стороны этого сложного дела и вынес свой вердикт. Казалось бы точка. Дальше есть возмущение со стороны определенной либеральной общественности. Но патриотический спектр — нормальные люди начинают как-то оправдывать решение суда. Почему мы пытаемся оправдать законный, разумный и с человеческой, и с юридической точки зрения приговор? Давайте перестанем оправдывать в своих собственных глазах свои собственные действия тем, как делают или не делают это на Западе. Правильная позиция должна быть такая: человек совершил преступление, суд рассмотрел, приговорил его к пяти годам, все, точка. Стоит ли ожидать новых дел этих? Не знаю, если найдутся не очень умные люди, которые будут писать подобные вещи, наверно, стоит их ожидать.

— Верховная Рада Украины приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. Попадет ли под раздачу кто-то из Рады? Кто и за что?

— Давайте разложим мух и котлеты по разным тарелкам. Почему люди голосовали за Владимира Зеленского? Им очень не нравился Порошенко. Люди хотели бы изменений в политической системе Украины. Избиратели, которые голосовали за Зеленского, ожидали смягчения позиции в отношении русского языка, прекращения боевых действий на Донбассе. Эти избиратели очутились у разбитого избирательного корыта. Потому что Зеленский не делает ничего, для того, чтобы остановить войну, перешел с русского языка на украинский, и ни слова не говорит о том, что необходимо дать русским людям на Украине говорить на том языке, который им нравится. Поэтому основные три требования Зеленского выполнены сегодня на 30%. Единственное, что сделано, это, как раз, самое не важное, на мой взгляд — снятие неприкосновенности с депутатов и политиков. Война не остановлена, тарифы не понижены, и речи об этом даже не идет.

Давайте отдельно разберем ситуацию со снятием неприкосновенности. А кто сказал, что это хорошо? Я слышу голоса: «Теперь можно какого-нибудь депутата осудить». Подождите, а депутат украинского парламента Надежда Савченко в тюрьме не сидела что ли до этого? Она была депутатом, у нее была неприкосновенность, и ее посадили в тюрьму по очень серьезному обвинению, правда, потом выпустили, и сейчас ситуация непонятная. Значит, неприкосновенность депутата не мешала ввести в отношении него какие-то расследования. А что будет, если эта неприкосновенность будет снята? Будет гораздо легче расправляться с оппозицией. Пример — журналист Кирилл Вышинский. Он не является депутатом, но какие абсурдные обвинения в его адрес были выдвинуты. Он целый год сидел в тюрьме. Теперь посидеть в тюрьме сможет любой оппозиционный депутат. Под видом смягчения, выполнения каких-то требований части избирателей, просто закручены гаечки. Поэтому, я не вижу ни одной причины радоваться этому решению украинской Рады.

— Китай подал во Всемирную торговую организацию иск против США. Трамп в ответ грозит вывести США из ВТО. К чему это может привести?

— На наших глазах торговая война между США и Китаем только нарастает и разворачивается. Я хотел бы еще раз объяснить смысл ведения этой войны, и к каким последствиям это может привести. Поскольку импорт китайских товаров в США значительно больше, чем экспорт американских товаров, услуг, технологий в Китай, то США находятся в привилегированном положении. Когда они вводят какие-то пошлины против китайских товаров на американском рынке, это приводит к тому, что в американских магазинах китайская продукция становится ровно на этот процент дороже. И уже протесты пошли в США. Молодежь пишет, что Дональд Трамп лишает их права на дешевые кроссовки.

Но Китай должен как-то реагировать. Поэтому Китай, в свою очередь, вводит пошлины против американских технологий, каких-то товаров, которые поступают на китайский рынок. Но поскольку этих американских продуктов и товаров меньше, то и возможности у Китая давить на американскую экономику тоже значительно меньше. Поэтому в этой войне изначально в проигрыше окажется Китай.

Для чего американцы это делают? Для того, чтобы заставить американские транснациональные, любые другие корпорации уйти из Китая. Для того, чтобы эти корпорации, в лучшем случае, перенесли свое производство в США, в худшем — куда-нибудь, в другое место, но не в Китай. Трамп открытым текстом говорит. Недавно он встречался с руководством Apple и сказал, что пора этой компании из Китая уходить. Да, все это приведет к удорожанию товаров, но Трампа это совершенно не волнует. Ну, будут американские тинэйджеры покупать китайские кроссовки не раз в год, а раз в полтора, ему-то какая разница.

А вот китайские заводы по производству кроссовок закроются. Это является грубейшим нарушением Всемирной торговой организации, в которую мы вступили в 2012 году. Что будет дальше? США будут дальше давить на Китай, будут дальше вводить эти пошлины, потому что они ничем не рискуют в этой схватке.

Все это происходит на фоне выхода американцев из ДРСМД. Эти самые ракеты устанавливаются в Южной Корее, в Японии, то есть, по периметру Китая. И Китай вынужден будет развернуть свои ракеты, начать производство каких-то других средств. Другими словами, Китай, как и Россию, американцы будут пытаться втягивать в гонку вооружений. С одной стороны — сокращают китайский экспорт, с другой — пытаются увеличить военные расходы Китая.

Но и это еще не все. Для полноты картины смотрим Гонконг: протесты, погромы. За два месяца американцам удалось с нуля парализовать жизнь многомиллионного города. Это успех. Китайцы сейчас находятся в ситуации, когда им нужно в ускоренном режиме принимать решения, как реагировать на эти шаги США. Ситуация очень закрученная, но американцы находятся в выигрышном положении.

— Впереди единый день голосования. Подготовка и избирательные кампании не везде прошли спокойно и гладко. Как вы считаете, чего стоит ждать с 7 по 9 сентября?

— Я думаю, что выборы пройдут относительно спокойно, каких-то масштабных беспорядков удастся избежать. Но по итогу будут разговоры о краже голосов.

Приведу пример из личной практики. 2011 год, выборы в Государственную думу. Мне звонит возмущенный знакомый: «Да что же они делают, украли наши голоса». Потом через четыре месяца, когда мы с ним встретились и обсуждали эту историю, он признался, что не ходил на выборы. Поэтому, уважаемые зрители, чтобы никто не украл наш голос, давайте просто пойдем на выборы и проголосуем так, как считаем нужным, поддержим наших единомышленников, тех, кого считаем достойным. Или может проголосовать так, чтобы наш голос не достался никому. Главное — прийти на выборы.

Ну а что касается поствыборной истории, то выборы в России так устроены, что они не заканчиваются никогда. Прошла выборная компания в одних регионах, началась в других. Закончился единый день голосования, началась подготовка к следующему. Конечно, основными будут выборы в Государственную думу, ну а потом — очередные президентские выборы в России.