Боевики в Сирии обстреляли 20 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Москва, 5 сентября. 20 населенных пунктов в четырех провинциях Сирии попали под обстрелы со стороны боевиков, о чем в ходе брифинга рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

По словам генерал-майора, обстрелам подверглись населенные пункты Калъят-эль-Мудик, Кара-Джурн, Хуайз провинции Хама, Мука, Эс-Салихия, Хабит, Сукайят, Зайтуна, Хуайн- эль-Кебир провинции Идлиб, Айн-эль-Кантара, Эль-Арейм, Ардаш-Даг, Чекурджак, Сандран, Джуб-эль-Мгара, Калъят-Марза, Сараф провинции Латакия, Биньямин, Сабикия, Маканис-эд-Дувари провинции Алеппо. Всего за минувшие сутки был зафиксирован 31 обстрел.