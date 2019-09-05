Киев обвинил Россию в «отработке вторжения» на Украину

Киев, 5 сентября. Спикер Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы отрабатывает сценарий подготовки к вторжению.

«Одна из основных угроз — это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий... Она остается, и Россия поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», — цитирует слова Скибицкого RT.

По его словам, около украинской границы скоро завершится формирование трех российских дивизий. Скибицкий добавил, что к 2020 году Москва якобы планирует завершить «меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении».

Отработка же данных планов, по его словам, пройдет на военных учениях «Кавказ-2020».

Отметим, это далеко не первые заявления Киева о якобы готовящемся вторжении со стороны России. В марте тогда еще начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что «РФ завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с воинскими частями спецназначения составят основу для наступления на Киев». Он «спрогнозировал» «военные угрозы по трем из четырех географических направлений: северу, востоку и югу».

Комментируя высказывания Муженко, заместитель председателя Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что история демонстрирует, что Россия не может напасть на дружественный народ. По его словам, угрозу для Киева нужно смотреть со стороны НАТО и Госдепа, поскольку те используют Украину против РФ.

Отметим, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас генерала армии Виктора Муженко. Военный является фигурантом уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

Главный редактор украинского сайта «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов уверен, что вина за «иловайский котел» всецело лежит на украинском военном командовании и прежде всего на Муженко, который «бросил окруженных на произвол судьбы», сообщала «Газета.ру».