Российские медики будут «поднимать» медицину Узбекистана с помощью инноваций

10 сентября в Ташкенте состоится Первая Национальная республиканская конференция «Реабилитология: достижения, проблемы, перспективы — 2019». Врачам представят концепцию развития реабилитационной индустрии Узбекистана с использованием новейшей российской цифровой компьютеризированной системы реабилитации пациентов, которую разработала группа ученых под руководством академика Российской академии наук Константина Лядова при участии компании ГК «МедИнвестГрупп».

Как сообщил академик Федеральному агентству новостей, в Узбекистане российскую разработку планируют внедрить по направлениям неврологии, кардиологии и травматологии.

«Наши узбекские коллеги рассмотрели нескольких предложений из разных стран по оптимизации процессов реабилитации, но заинтересовались именно российским, потому что принципиально новая технология, проект «под ключ», — пояснил Константин Лядов.

Цифровая система зарегистрирована в России и уже внедряется в нескольких регионах страны. Программное обеспечение, реабилитационные технологии и обучение специалистов обеспечивает Многопрофильный медицинский центр «Клиники Лядова».

Как ранее сообщало ФАН, ученые предлагают не просто набор тренажеров, а комплексную систему, объединенную общим программным обеспечением на основе искусственного интеллекта. Новая технология позволяет быстро и эффективно реабилитировать большое количество пациентов и обучить инструкторов. При этом в работе задействуется в три раза меньше специалистов, чем при классической схеме работы реабилитационных центров.

В августе 2018 года в Узбекистане началась модернизация индустрии реабилитации. Как ожидается, проблемы государства в этой области на конференции озвучит министр здравоохранения Республики Узбекистан Алишер Шадманов.