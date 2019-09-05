Беглов вручил госнаграды Бутусову и актерам из «Убойной силы»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Глава Петербурга Александр Беглов по поручению президента РФ вручил государственную награду петербургскому музыканту Вячеславу Бутусову. Лидер культовых рок-групп «Ю-Питер» и Nautilus Pompilius получил звание заслуженного артиста России, пишет портал «Невские новости».

«Я хотел бы сказать, что для меня творчество — это само по себе великое счастье, поэтому я счастлив вдвойне и рад стараться на благо отечества, на благо города», — отметил певец, выступая с речью в Смольном.

Аналогичного звания был удостоен актер Александр Тютрюмов, который известен по «Убойной силе». А его коллега по сериалу Андрей Федорцов, исполнивший роль Василия Рогова, получил орден «За заслуги перед Отечеством II степени». Федорцов также известен по фильмам «Брат», «Мастер и Маргарита», «Корпоратив», «Елки мохнатые» и сериалу «Глухарь. Приходи Новый год!».

Отметим, что Беглов также наградил петербургских пожарных, ученых, врачей, педагогов и ветеранов, которые оставили свой след в жизни города.