Соловьев жестко раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

Москва, 5 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный событиям в Беслане в 2004 году и жизни заложников после теракта.

Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести FM» отметил, что Дудь обвинил в трагедии российское руководство. По его мнению, в работе журналиста нет «ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло».

Ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» добавил, что Дудь был «бездарным спортивным журналистом», а теперь полез в другую область — «гадить по чуть-чуть».

«Лучше бы он рекламировал Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено», — заявил Соловьев.

Он также был возмущен, что Дудя активно пиарят и продвигают. По его мнению, 32-летнего журналиста «та самая либерастня пытается поднять наверх, которая во время трагедии Беслана несла такое, что волосы дыбом».

«Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает?» — сказал Соловьев.

На YouTube-канале Юрия Дудя «Вдудь» в понедельник появился фильм «Беслан. Помни». За три дня картину, продолжительность которой составляет более трех часов, посмотрели более 9,6 миллиона пользователей. В выпуске в том числе представлены истории людей, которые «продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил».

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы ворвались в школу Беслана во время линейки. Группа боевиков в течение трех дней удерживала в школе более 1,2 тысячи человек. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Ответственность за атаку взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.