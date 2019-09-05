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Сотрудники Росгвардии задержали устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы

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Сотрудники Росгвардии задержали устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы

Москва, 5 сентября. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о стрельбе в районе Ярославского шоссе. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщили правоохранителям, что между молодыми людьми, употреблявшими спиртные напитки, произошла ссора, которая закончилась стрельбой.

Сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь пострадавшему, а также вызвали бригаду медиков на место происшествия. После этого росгвардейцы отправились на поиски стрелка.

«Стражи правопорядка задержали злоумышленника по приметам, которые им сообщили очевидцы. Им оказался 34-летний уроженец Ростовской области», — говорится в сообщении.

Позднее подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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