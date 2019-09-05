«Хлебное перемирие» в Донбассе не остановило перестрелки, сообщили в ОБСЕ

Вена, 5 сентября. Перемирие в Донбассе способствовало деэскалации, но не прекратило перестрелки, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Лукашевич отметил, что российская сторона разделяет оценки о том, что «хлебное перемирие», вступившее в силу 21 июля, «способствовало деэскалации в Донбассе». Это привело к снижению военной напряженности.

«Вместе с тем ситуация далека от идеальной. Перестрелки не прекратились. Среди мирных жителей есть раненые. По-прежнему, фиксируется размещение военной техники в нарушение линий отвода, в том числе тяжелых вооружений», — добавил он.

По его словам, следует обратить внимание на отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о том, что с начала перемирия число отсутствующей в местах хранения военной техники ВСУ более чем в три раза превышает аналогичный показатель у ополчения.

С 21 июля в Донбассе начал действовать всеобъемлющий и бессрочный режим прекращения огня, передавал RT. Однако украинские военные нарушили перемирие менее чем через сутки.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.