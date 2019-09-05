Названы самые пьющие страны Европы

Женева, 5 сентября. Всемирная организация здравоохранения составила список стран Европы жители которых больше всего потребляют алкоголь. Самой пьющей страной Старого света оказалась Литва, где на одного человека в год приходится 15 литров чистого спирта.

На втором месте расположилась Чехия, где в среднем выпивают по 14,4 литра чистого спирта, а замыкает тройку лидеров Германия (13,4 литра). В первую десятку также попали Ирландия, Люксембург, Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. При этом, как оказалось, меньше всего пьют в Италии, где так ценится вино, и в холодной Норвегии. В этих странах на человека в среднем приходится по 7,5 литра в год.

Отметим, что аналогичное исследование проводилось в начале года и тогда результаты были другими. Согласно данным европейского агентства статистики Eurostat по состоянию на 2 января, больше всего алкоголя в Европе потребляла Эстонии. Следом шли Латвия, Литва, Польша, Чехия, Венгрия и Финляндия. Отметим, что статистика рассчитывалась не из количества потребляемого алкоголя, а из того, сколько средств тратят жители тех или иных стран на спиртные напитки.

Так, например, эстонцы готовы отдать за выпивку 5,2% своих доходов, латыши — 4,9%, а литовцы — 4%. Примечательно, что Эстония часто попадает в подобные рейтинги. В ноябре прошлого года она также получила статус самой пьющей страны Евросоюза. Тогда сообщалось, что граждане прибалтийской республики выпивают в среднем 15,35 литра спирта в год.