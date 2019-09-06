Дочь Навального призналась в употреблении наркотиков и сексе с женщинами

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались материалы, свидетельствующие о психологическом и физическом насилии в семье Алексея Навального, нетрадиционной сексуальной ориентации его дочери Дарьи, которая также употребляет наркотики. Журналисты ФАН попытались связаться с матерью Дарьи — Юлией Навальной, однако она не посчитала нужным ответить на звонок и не смогла предоставить никаких опровержений.

Иллюзия семейной идиллии

Алексей Навальный демонстрирует окружающим успешность своей жизни. На многих опубликованных в социальных сетях совместных фотографиях с вечерних прогулок по Москве, обедов в дорогих ресторанах или из зарубежных поездок, чета Навальных предстает улыбчивой, дружной и сплоченной. Сам блогер настаивает на том, что близкие полностью поддерживают его во всех начинаниях.

Однако счастливая и размеренная жизнь семьи основателя «Фонда борьбы с коррупцией» — иллюзия для СМИ и подписчиков. Навальные живут «дружно» только в моменты фотосъемок для социальных сетей. На самом деле их преследует разлад и ежедневные ссоры. Отец Алексей и мать Юлия Навальные травмируют психику своих детей, оказывая на них постоянное моральное и физическое давление.

Такой вывод можно сделать исходя из материалов, пришедших на почту ФАН. В распоряжении редакции оказалась переписка Дарьи Навальной в Telegram с ее номера телефона с Полиной Савченко. В общении двух девушек вскрылись неудобные подробности жизни семьи блогера и самой Дарьи, которая замешана в нетрадиционных сексуальных отношениях.

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

ФАН проверил сведения, присланные неустановленным лицом, и через сервис Getcontact установил, что указанный в переписке телефон действительно принадлежит Дарье Навальной и совпадает с номером в Telegram.

Отдел расследований ФАН попытался подтвердить полученную информацию у матери девушки — Юлии Навальной. Однако супруга основателя ФБК не смогла предоставить никаких опровержений.

Так как Алексей Навальный не считает чем-то предосудительным публикацию «расследований» о бизнесменах и политиках, мы считаем важным обнародовать имеющиеся сведения. По морально-этическим соображениям мы публикуем не все подробности личной жизни Дарьи Навальной и ее семьи, упомянутые в полученной переписке.

ЛГБТ-приключения Дарьи Навальной

Слова Даши дают нам понять, что она принадлежит к ЛГБТ-сообществу и является лесбиянкой. Это становится очевидным из анализа сообщений, отправленных Дарьей своей близкой подруге Полине. В личном общении в Telegram две девушки признаются друг другу в любви и активно обсуждают свою близость. Примечательно, что главным инициатором сексуального контакта является Дарья, обеспокоенная более раскованным поведением своих сверстников, состоящих в отношениях. Дочь Навального не стеснялась зазывать Полину для интимной близости в школьные туалеты.

«Полин, мы по***ь, я тебя поздравляю. Ты кончила 4 раза», — радостно писала Дарья своей подруге в Telegram. (Орфография и пунктуация сохранены).

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

В беседе со своей любовницей Дарья делилась интимными подробностями своей жизни, сексуальными переживаниями и фантазиями, а также присылала подруге личные фотографии для подогрева интереса к совместной интимной жизни.

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

Из личной переписки становится очевидным, что родители не знают о нетрадиционной ориентации своей дочери и, вероятнее всего, мало интересуются личными контактами своего ребенка.

Деспотичные родители Дарьи

По сообщениям Дарьи в переписке становятся ясно, что Юлия и Алексей Навальные эмоционально неуравновешенные родители с деспотичными методами воспитания. Влияние на детей осуществляется при помощи психологического и морального давления, подавляющего личность.

Дочь Навального постоянно жалуется Полине, что каждодневно ссорящиеся между собой отец и мать не признают ее успехов, отмечают лишь изъяны, а все труды нещадно критикуют. Неудачи могут сопровождаться личными оскорблениями, унижениями в духе «неблагодарная с***» и «мы зря потратили на тебя время».

«Я ору со своей мамы. Она короче специально ходит вокруг меня и обзывает меня ТИПА еле слышно, но чтобы я могла все услышать. Нет, она довольно странная женщина», — поделилась своими переживаниями с Полиной Дарья Навальная. (Орфография и пунктуация сохранены).

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

По словам девушки, отец и мать постоянно изливают злобу, вызванную собственными проблемами, на нее, и младшего брата. Девушка давно считает себя «мешком для битья», о чем пишет своей любовнице. Дарья особенно переживает за своего брата, который еще не может жестко выразить свою позицию и с малых лет подвергается психологическому насилию. Из-за постоянного эмоционального давления, которое длится уже 12 лет, учеба за границей, в Стэнфорде, рассматривается, в первую очередь, как возможность прекратить контакты со злобными и надоедливыми родителями, которые постоянно угнетают, признается Дарья.

«И я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти», — жаловалась на критическую ситуацию в семье дочь Алексея Навального. (Орфография и пунктуация сохранены).

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

Особенно тяжелые отношения сложились у Дарьи с матерью — Юлией Навальной. После того как дочь узнала о молодом любовнике своей родительницы, истеричная и требовательная женщина желала контролировать каждый шаг своей дочери.

Она постоянно изымает телефон для личного контроля, требует ежедневных отчетов и пресекает любые попытки делать что-то не по ее указаниям, рассказывает Дарья. Разговоры с матерью практически ежедневно заканчиваются скандалами или побоями.

«У меня к сожалению родители выплескивают всю злобу на меня, так что раз в день мы точно ср*****ся у меня в комнате», — признавалась в переписке Дарья. (Орфография и пунктуация сохранены).

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

За непослушание Юлия Навальная угрожает дочери завершением карьеры и обещает обеспечить ей жизнь «простого баристы». По словам Дарьи, ее сильно утомляет постоянная ругань дома, а потому она очень рада, когда отец остается в СИЗО, а мать занята своими делами. Тогда в квартире тихо.

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

Наркотрипы дочери Навального

Постоянное давление деспотичных отца и матери, критикующих дочь за любые неудачи, негативно сказалось на психике дочери. Дарья Навальная, видимо, находясь в поисках способов снятия стресса, пристрастилась к запрещенным веществам со школьной скамьи. В переписке со своей любовницей девушка без какого-либо стеснения рассказывала о своих тусовках в модных клубах, квартирных вечеринках и употреблении наркотиков.

«Меня Макс позвал с ним дуть завтра, я такая тип сорян, у меня уже есть компашка и мы там будем надолго», — хвасталась похождениями своей любовнице Дарья Навальная. (Орфография и пунктуация сохранены).

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

Из общения двух девушек становится ясно, что Дарья Навальная охотно употребляет наркотические вещества. Свои «веселые гулянки» Даша нередко снимает на мобильный телефон.

В распоряжении редакции имеются оригинальные снимки переписки Дарьи Навальной. Белыми полями прикрыта нецензурная лексика.

Дарье хоть и исполнилось сегодня, 6 сентября, 18 лет — она все равно остается ребенком с хрупкой и уязвимой подростковой психикой. Постоянное давление по поводу учебы и карьеры, унизительная критика, моральное насилие со стороны родителей уже привели к психологическому ущербу — из-за стресса Дарья увлеклась женщинами и наркотическими веществами.

Алексею Навальному, как отцу и главе семьи, стоило бы больше озаботиться не выборами в Мосгордуму и «Умным голосованием», а налаживанием более тесных отношений с собственной дочерью, которая длительное время будет находиться на обучении в Стэнфорде. Без должного внимания, вдали от дома и менторских методов воспитания Дарья может пойти по наклонной.

Отдел расследований ФАН готов ответить на все вопросы СМИ, а также подтвердить достоверность полученной переписки.