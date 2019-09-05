Семья нового премьера Украины задолжала за коммуналку почти тысячу долларов

Киев, 5 сентября. Семья украинского премьер-министра Алексея Гончарука задолжала за коммунальные услуги более 21 тысячи гривен (около 830 долларов), сообщило издание «Следствие. Инфо».

Коммунальные предприятия Чернигова уже несколько раз подавали в суд на украинского премьера и его родных из-за больших долгов.

«Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен (около 830 долларов). Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно», — сообщило издание.

По данным прессы, больше всего Гончарук, его брат и еще одна родственница должны за горячую воду. Суд еще в 2012 и 2014 годах обязал их выплатить более 600 долларов предприятию «Облтеплокомуненерго».

Помимо этого у украинского премьера и его семьи есть долги за услуги ЖЭК. Сообщается, что задолженность составляет 4 тысячи гривен (примерно 158 долларов) в 2011 и 2015 годах. Также более тысячи гривен (39 долларов) суд заставил заплатить а 2011 и 2014 годах «Черниговгазу».

При этом сам Гончарук заявил, что не живет в Чернигове уже почти два десятка лет. По его словам, он обратится к брату для прояснения ситуации с задолженностью по коммуналке.

Ранее стало известно, сколько заработали за август президент Украины Владимир Зеленский и его офис. По информации госуправления делами, украинский лидер заработал 28 тысяч гривен (1,1 тысячи долларов).