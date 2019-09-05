МВД РФ и Генпрокуратура не нашли нарушений при задержании журналистов на митингах в Москве

Москва, 5 сентября. МВД РФ и Генпрокуратура не нашли нарушений в действиях правоохранителей, которые задержали журналистов на незаконных митингах в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к руководству МВД, Росгвардии, СКР и Генпрокуратуры с просьбой провести проверку после задержаний журналистов на незаконных акциях в Москве 27 июля и 3 августа.

В Генеральной прокуратуре РФ отметили, что в ходе несанкционированных протестных акций в Москве правоохранители действовали профессионально и в соответствии с законодательством РФ.

В МВД РФ также не обнаружили фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны сотрудников полиции в ходе незаконных митингов в Москве.

«Представленные в обращении сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве состоялись несогласованные митинги. Участники незаконных митингов пытались спровоцировать массовые беспорядки с целью разжечь хаос и агрессию в обществе.

Так, 27 июля участник незаконной акции Евгений Коваленко бросил мусорный бак в сотрудников полиции. 4 сентября Мещанский суд Москвы приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии за насилие в отношении представителя власти. Еще один участник незаконной акции 27 июля Кирилл Жуков, ударивший росгвардейца, приговорен к трем годам колонии общего режима. Кроме того, в ходе митинга 3 августа один из ее участников распылил газовый баллончик в лица правоохранителей.

В свою очередь стражи порядка пытались оградить москвичей от агрессивно настроенных демонстрантов. Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать масштабных провокаций.