Эксперт оценил перспективу объединения Минэкономразвития и Минпрома России

Москва, 5 сентября. Министерство экономического развития РФ в ближайшем будущем может быть объединено с министерством промышленности и торговли. Возглавит же новое ведомство бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно из собственных источников.

За разъяснениями по поводу возможного объединения ФАН обратилось к известному экономисту, директору Института проблем глобализации Михаилу Делягину.



«Это вполне возможно, потому что Денис Мантуров себя многим дискредитировал, в частности заявлением, что Суперджет лучше, чем Ту-204, потому что при производстве Суперджета мы зависим от запада, а Ту-204 мы можем выпускать, не завися ни от кого, — сказал он. — Но и Орешкин тоже стал притчей во языцех со своим манипулированием статистикой. К тому же он столкнулся с Набиуллиной, заговорив о больших проблемах сна рынке потребительских кредитов. Так что, в принципе это правдоподобно. Бабичу не удалось и дальше оставаться послом в Белоруссии, но он явно человек на вырост. Так что представить это все вполне можно», — рассказал Делягин.

Вместе с тем, по мнению Делягина, в таком случае развитию промышленности будет уделяться меньше внимания просто потому, что объединение подобных вопросов с макроэкономическими приведет к тому, что на что-то придется меньше обращать внимание.

Отметим, что как также сообщил ряд телеграмм-каналов, глава Минпрома Мантуров может занять должность в госкорпорации Ростех.