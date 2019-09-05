Музыкант из «Веселых ребят» скончался в Москве после тяжелой болезни

Москва, 5 сентября. Известный музыкант, участник советских ансамблей «Веселые ребята» и «Пламя» Юрий Петерсон скончался в четверг в возрасте 71 года. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как сообщает портал Nation News, смерть певца уже подтвердили его коллеги. Петерсон будет похоронен в понедельник на Хованском кладбище Москвы, где ранее была погребена его жена Ляля.

Напомним, что Петерсон участвовал в популярных советских группах «Веселые ребята», «Пламя» и «Самоцветы». Коллектив «Пламя» прославился песнями «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «Аты-баты», а также «Снег кружится», которые обрели статус культовых.

Ансамбль «Пламя» дважды был лауреатом телепроекта «Песня года» в 1978 и 1987 годах, выступал в Венгрии, Болгарии, Литве, Финляндии, на Кубе и даже на Мадагаскаре.

В 1998 году Петерсон вместе с двумя другими бывшими солистами «Пламени» создали новую группу «Пламя 2000». В 2013 году музыкант создал еще одну группу, которая получила название «Юрий Петерсон и его «Команда».