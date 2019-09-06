Сирия, 6 сентября. Новая братская могила и убежище исламистов были найдены у Аль-Латамины на севере Хамы. Протурецкие боевики похищают жителей Африна ради выкупа. Курды обвиняются в покушении на высокопоставленного лидера боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территорию вокруг города Дейр-эз-Зор; обнаружили новую братскую могилу и укрытие боевиков на севере Хамы.

Курды: потеряли двух бойцов в результате вылазки ИГ1 у города Ат-Тавамия в Дейр-эз-Зоре; задержали мужчину в районе Манбиджа по подозрению в связях с САА; возобновили насильственную вербовку гражданских лиц в Хасаке; обвиняются в минировании автомобиля протурецких боевиков в Африне; завершили демонтаж укреплений у Тель-Абьяда на границе с Турцией.

Бригада «Аль-Амшат»: похитила мирного жителя в Африне с целью получения выкупа.

«Исламское государство»1: организовало нападение на позиции САА в Дейр-эз-Зоре; подозревается в атаках на SDF**** в Ракке и Дейр-эз-Зоре; заявило об убийстве курдского бойца в городе Хасака.

Провинция Алеппо

В северо-западной части региона продолжились нападения на гражданских лиц. По информации новостного агентства Al Nour, исламистами бригады «Аль-Амшат», действующей в составе протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА), был похищен мужчина. Позднее его родственники получили требование о выкупе в размере десяти тысяч долларов.

Тем временем курды также прибегли к незаконному задержанию гражданских лиц на подконтрольных им территориях. Тот же медиапортал передавал, что в поселении Джеб Ат-Тур недалеко от Манбиджа был арестован молодой человек, обвиняемый в шпионской деятельности в пользу армии Башара Асада.

Во второй половине дня произошел взрыв в населенном пункте Басута, расположенном южнее Африна. Согласно информации Twitter-канала (Step_Agency), детонировало СВУ, заложенное в автомобиле протурецких исламистов. В результате взрыва ранения получил один из высокопоставленных членов вооруженной оппозиции. В установке и активации СВУ обвиняются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Возобновились перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Медиапортал Baladi-News сообщал о столкновениях в районе населенного пункта Халса.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки в оккупированных курдами районах Дейр-эз-Зора продолжились вылазки подпольных групп «Исламского государства». Сперва террористы застрелили двух курдских бойцов вблизи деревни Ат-Тавамия. Позднее атаке подвергся блокпост «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от города Мухаймида, о чем сообщало агентство новостей Al Nour. Вечером курды прибегли к рейдам в расположенном неподалеку Дибане.

Дабы избежать возможного проникновения террористов со стороны зоны контроля SDF, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территории вокруг административного центра провинции. Обыски состоялись в пригороде Хатла, расположенном на правом берегу реки Евфрат, где по подозрению в сотрудничестве с ИГ был задержан мужчина.

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщал об атаке джихадистов ИГ западнее Меядина. По мнению военных экспертов, боевики, совершающие нападения в данном районе, скрываются вблизи американской военной базы «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Ракка

Продолжились нападения неизвестных в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Ракки. Согласно данным новостного портала Step News Agency, три радикала так называемой милиции курдов «Асайиш» были застрелены группой вооруженных людей на мотоциклах на окраине города Ат-Табка. Во второй половине дня стало известно о еще одной вылазке боевиков в районе ферм Аль-Аднания, где было найдено тело мужчины. Предполагаемыми организаторами обоих налетов считаются террористы «Исламского государства».

Между тем, по информации Twitter-канала (RojavaNetwork), партия «Сирия будущего», связанная с SDF, провела семинар по боеподготовке, на котором разбирались вопросы использования оружия и ведения уличного боя. Напомним, данное формирование выступает за децентрализацию страны.

Поступала информация о том, что курды продолжили вести работы по сносу всех оборонительных сооружений на сирийско-турецкой границе в рамках соглашения, достигнутого между Вашингтоном и Анкарой. Информагентство Al Nour передавало, что накануне был завершен демонтаж укреплений у города Тель-Абьяд.

Провинция Хама

В минувшие сутки радикалы исламистских бандгрупп продолжили публикацию ложных сообщений о потерях со стороны правительственных сил и их союзников. Оппозиционный Twitter-канал (HalabTodayTV) утверждал, что радикалы якобы нанесли урон Сирийской арабской армии (САА) в живой силе и военной технике в результате атаки у населенного пункта Аль-Хувейз на северо-западе региона. Тем не менее подтверждения данная информация так и не получила.

К вечеру стало известно об обнаружении новой братской могилы жертв боевиков в районе города Аль-Латамина, освобожденного войсками САР 23 августа. Процесс вскрытия захоронения был запечатлен корреспондентами Федерального агентства новостей (ФАН). Между тем медиапортал SANA News передавал, что в окрестностях населенного пункта также удалось выявить убежище джихадистов, в котором содержалось большое количество оружия и боеприпасов. Отмечалось, что ранее тайник принадлежал боевикам антиправительственного формирования «Джейш Аль-Изза».

Еще один конвой был передислоцирован к контрольно-пропускному пункту вооруженных сил Турции на окраине Мурека. Интернет-портал Step News Agency заявлял о том, что колонна из нескольких транспортных средств прибыла со стороны пункта сбора турецких сил в городе Маар-Хатат.

Провинция Хасака

Все больше случаев с похищением детей для продажи на органы происходит в Хасаке. Агентство новостей Orient-News передавало, что только за последнее время были обнаружены тела трех несовершеннолетних с изъятыми органами. Все они были найдены неподалеку от города Аш-Шаддади в южной части региона. Как известно, попытки родственников обратиться за помощью к курдским радикалам, в оккупации которых находятся данные территории, не привели к каким-либо результатам.

Поступали сведения о нападении на группу бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передавал медиапортал Baladi-News, атака неизвестных произошла в административном центре региона и обернулась убийством одного из курдских бойцов.

Возобновилась принудительная мобилизация сирийцев членами формирования Рабочая партия Курдистана (РПК). Информационное агентство El Fagr сообщало о том, что задержанные в рамках насильственной вербовки лица нередко подвергаются пыткам за отказ от службы. За последнее время в тренировочных лагерях курдов погибли девять человек, в том числе женщина и четверо подростков.

Стало известно, что одна из жен боевиков «Исламского государства», находящихся в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки, сбежала после пребывания в одной из больниц. Об этом сообщал интернет-портал Halab Today TV. Ее местонахождение до сих пор не было установлено. В то же время беженцы лишены квалифицированной медицинской помощи. Так, поступили данные о гибели более 20 детей в лагере.

1 Организация запрещена на территории РФ.