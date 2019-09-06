«Ревизоры» ОНФ сообщили о нежелании региональных властей устранять нарушения в госзакупках

Власти Белгородской области и Пермского края, в которых активисты Общероссийского Народного фронта в рамках инициативы «Город N» выявили сомнительные госзакупки на общую сумму около полумиллиарда рублей, не торопятся устранять выявленные нарушения. Об этом Федеральному агентству новостей заявил руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев.

«Когда речь идет об инфраструктуре и конкретных контрактных обязательствах, мы действительно видим, что проблемы с исполнением контрактов на местах, в небольших городах, поселках, районах, носят системный характер. Но когда даже после приезда активистов ОНФ в конкретных городах указываются конкретные недочеты в плане благоустройства территорий, а местные власти, по сути, игнорируют замечания общественников — это вызывает вопросы», — рассказал он.

Этим летом съемочная группа ФАН вместе с «ревизорами» фиксировала многочисленные нарушения при благоустройстве дворовых территорий, капитальном ремонте дворов, дорог, тротуаров в Шебекино. Журналисты вместе с общественниками обратили внимание на отсутствие в центральном парке лавочек, урн и туалетов — на это жаловались люди. При том, что еще в 2017 году на благоустройство Городского парка было потрачено 11 млн рублей.

«По итогам рейда мы направили запросы местным властям. К нам пришла по сути отписка о том, что с бордюрами все в порядке, и наши претензии несостоятельны», — сообщил ФАН активист проекта ОНФ «За честные закупки» Белгородской области Игорь Гладков.

Схожая ситуация сложилась и по другим объектам. Так, в 2018 году все пять этажей дома №10 на ул. Парковой затопило прямо во время капитального ремонта. По словам жителей, власти в качестве компенсации предложили всего 5-20 тысяч рублей, а несогласным порекомендовали обратиться в суд.

«Тем не менее до сих пор по этому происшествию нет готовых решений суда. Людям так и не выплатили компенсаций. Единственное, что изменилось — у одного подъезда поменяли слив», — отметил Игорь Гладков.

Власти Соликамска обязались построить детскую площадку с трибунами за 3,9 млн рублей. Однако, несмотря на заключенный контракт, объект так и не был построен. На месте строительства крытого ледового катка за 194,5 млн рублей, который должен быть сдан в январе 2020 года, появился кран, но активные работы не ведутся.

В поселке Усовский фельдшерско-акушерский пункт стоимостью 2,4 млн рублей, наконец, построили, но все еще подключают к канализации и электроснабжению. Сроки его открытия постоянно переносятся.

«Где все это великолепие? Детская площадка у школы как была куском залитой асфальтом территории, так и осталась. Аварийный путепровод у обхода города Соликамска СКРУ2, по которому, несмотря на запрещающие знаки, автомобилисты так и продолжают ездить», — констатирует активист проекта ОНФ «За честные закупки» в Пермском крае Степан Тимофеев.

Как отметил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта, пристальное внимание к улучшению качества жизни людей на всей территории страны — одна из задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин в рамках реализации 12 национальных проектов.

«Мы обратимся к губернаторам Белгородской области и Пермского края с просьбой обратить внимание на данные вопросы и придать властям районов, куда активисты и эксперты приезжали в рамках инициативы «Города N», необходимый импульс для доведения благоустройства и других работ до ума», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее съемочная группа ФАН совместно с «ревизорами» проекта ОНФ «За честные закупки» оценила эффективность бюджетных расходов в Бердске. В ходе рейда общественники выявили сомнительные закупки на строительство и капитальный ремонт сооружений, благоустройство территорий и строительство дорог на общую сумму 260 млн рублей. Информацию о них общественники передали в прокуратуру.

Всего за шесть лет работы проекта «За честные закупки» активисты и эксперты ОНФ отменили или выявили нарушения в закупках на общую сумму более 315 млрд рублей.