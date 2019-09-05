В Крыму назвали заявление Собчак о Крыме попыткой усидеть на двух стульях

Симферополь, 5 сентября. Крымский политолог Владимир Джаралла раскритиковал высказывание журналистки Ксении Собчак о необходимости возврата полуострова Украине.

Собчак в эфире «Радио НВ» в Киеве заявила, что Россия якобы нарушила международные договоренности и Крым необходимо вернуть Украине. При этом, журналистка отметила, что сейчас возвращение полуострова невозможно.

Джаралла осудил журналистку и заявил, что Собчак пытается усидеть на двух стульях.

«Попытки усидеть на двух стульях всегда смешны, а позы — неудобны. Госпожа Собчак, тем не менее, старается освоить это искусство, в простонародье именуемое «и нашим, и вашим», — сказал политолог в беседе с KP.Ru.

Джаралла также был удивлен «странной нелогичностью» либералов. Он объяснил, что в некоторых ситуациях либеральная общественность вопит о правах человека и интересах людей как высшем приоритете, но на жителей Крыма их взгляды не распространяются.

Он подчеркнул, что высказывания о том, что Крым не является российским, — нарушение закона.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году. На референдуме подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией. Однако Киев решение крымчан не признает, несмотря на то, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.