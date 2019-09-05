Власти Гонконга пошли на уступки протестующим

Гонконг, 5 сентября. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам готова пойти на уступки протестующим и отзывает спорный законопроект, разрешающий экстрадицию преступников в Китай. При этом еще четыре требования, выдвигаемыми демонстрантами, она выполнять отказывается. Эксперты считают, что действия Лам далеко не сразу приведут к спаду протестной активности.

После того, как более миллиона человек вышли на улицы Гонконга, вызвавший протесты скандальный закон об экстрадиции был приостановлен. Это не остановило демонстрации: протестующие в июне выдвинули еще четыре требования, в том числе расследование жестокости полиции, освобождение арестованных и внедрение всеобщего избирательного права в Гонконге. Некоторые потребовали отставки Лим.

По прошествии нескольких месяцев протеста власти объявили об отзыве закона. Но уходить в отставку Лам не собирается, как и исполнять другие требования, передает телеканал «360». На некоторые уступки она все же согласилась. В частности, были назначены двое новых членов в независимую комиссию по расследованию действий полиции.

Власти хотели бы разобраться с протестами к 1 октября, когда Китай отметит Национальный день и 70-летие Народной Республики.

«Чем дольше идут протесты, тем хуже они становятся. Теперь отзыва закона недостаточно. Сделано слишком мало, и сейчас стало уже слишком поздно», — полагает доктор политических наук Дэниел Уорнер.

Политолог также напомнил, то Лам не может пойти навстречу демонстрантам. В первую очередь этого не позволит Китай.

Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с министрами иностранных дел Республики Корея и Японии заявил, что массовые беспорядки в Гонконге были инспирированы иностранными силами. Он подчеркнул, что ситуация в Гонконге — внутреннее дело Китая и иностранное вмешательство в нее исключено, сообщала «Газета.ру».