Сирия, 5 сентября. 23 ребенка скончались в лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки. Курды заявили о предотвращении теракта ИГ1 в городе Аль-Касра в Дейр-эз-Зоре. Новый конвой ВС Турции прибыл к посту наблюдения на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками к западу от Алеппо.

Курды: осуществили обыски в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора; провели рейды в жилых домах в Аш-Шаддади на юге Хасаки; заявили о предотвращении теракта в населенном пункте Аль-Касра в северной части Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: направили еще один военный конвой к посту наблюдения на окраине города Мурек в Северной Хаме.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и радикалами исламистских бандгрупп. Как передавал информационный портал Baladi-News, противники обмениваются ударами в районе населенного пункта Халса. Отмечается, что инициаторами столкновений выступили джихадисты вооруженной оппозиции, отряды которых базируются в западной части региона. Никакой информации о последствиях противостояния пока не поступало.

Тем временем медиапортал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал данные о положении коренных жителей Африна, которые были переселены в район города Кобани в зоне контроля курдских сил. По сведениям SOHR, перемещенные лица сталкиваются со схожими проблемами, что и в районах, оккупированных протурецкими боевиками. Так, переселенцы не были обеспечены жильем, и вынуждены его арендовать, тогда как цены на съем продолжают расти.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к рейдам на правом побережье Евфрата в связи с ростом числа вылазок террористов «Исламского государства»1. Курдские отряды проводят обыски в городе Дибан юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Напомним, в первой половине дня неподалеку отсюда неизвестные застрелили двух членов SDF.

Между тем агентство новостей ANHA News заявляет о том, что курдам удалось предотвратить теракт, который планировался боевиками террористической группировки в городе Аль-Касра к северо-западу от административного центра провинции. По данным курдского медиапортала, «демократическая армия» выявила убежище одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1, а также конфисковала ряд СВУ, некоторые из которых достигали веса в 70 килограмм.

Провинция Хама

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что к месту размещения одного из наблюдательных постов Турции на севере Хамы прибыл очередной военный конвой. Колонна с подкреплениями из нескольких транспортных средств проследовала со стороны населенного пункта Маар Хатат к городу Мурек. Напомним, накануне сюда также было доставлено материально-техническое обеспечение и продукты питания. Как известно, турецкий блокпост был размещен здесь в рамках российско-турецкого соглашения о создании демилитаризованной зоны. Несмотря на освобождение окружающих КПП территорий, Анкара отказалась выводить отсюда своих военных или переносить блокпост.

Провинция Хасака

Продолжает обостряться гуманитарный кризис в лагере для беженцев «Аль-Хол» в Хасаке. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), ввиду отсутствия в пункте временного размещения доступа к квалифицированной медицинской помощи скончались 23 ребенка. Напомним, этой зимой в результате болезней и осложнений в лагере погибли более 300 детей. В то же время ранее поступали сведения о том, что родственникам террористов «Исламского государства» медпомощь доступна. Так, в первой половине дня сообщалось о том, что одна из жен боевика ИГ сбежала после прибытия в больницу в близлежащем населенном пункте Таль-Тамр.

Тем временем Twitter-канал (AleppoTodayTV) заявляет, что в результате нападения двух неизвестных в женской одежде в «Аль-Холе» был убит один из беженцев из Ирака. По предварительным данным, именно члены семей террористов имеют отношение к случившемуся.

Участившиеся вылазки джихадистов в южных районах провинции подвигли курдов на возобновление рейдов. По данным новостного портала Al Nour, курдские радикалы провели обыски в жилых домах в городе Аш-Шаддади, о результатах которых пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.