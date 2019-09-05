Россия возглавила список наибольших «киберугроз» для США

Москва, 5 сентября. Главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет «угрозу» в киберпространстве для Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в ходе конференции по разведке и национальной безопасности.

По его словам, существует четыре страны, которые якобы представляют «киберугрозу» для США. При этом Россия возглавляет этот список.

«Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один», — сказал Герстелл.

Второй страной, представляющей киберугрозу для США, является Китай. По словам Герстелла, китайская сторона якобы предпринимает попытки кражи интеллектуальной собственности и информации у США. Третье место занимает Северная Корея, которая якобы «специализируется» на финансовых преступлениях в киберпространстве.

«И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему», — сказал советник.

Герстелл также добавил, что в течение последних восьми лет «киберугрозы» представляют серьезную опасность для США. При этом ситуация в этой сфере продолжает ухудшаться из-за быстрого развития цифровых технологий и стремительного роста числа электронных устройств.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что спецслужбы США провели операцию, в ходе которой пытались внедрить вредоносное программное обеспечение в систему управления инфраструктуры РФ. По данным издания, в течение последнего года кибервойска США перешли к агрессивным действиям. При этом власти США считают, что американские кибератаки против России являются механизмом «сдерживания» Москвы.