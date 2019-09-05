В США считают реальным создание новой объективной комиссии по MH17

Москва, 5 сентября. В США оценили предложение Малайзии по расследованию крушения самолета Boeing-777 (MH17). Американский политолог Эндрю Корыбко считает реальным создание малайзийской комиссии, которая действительно займется выяснением причин авиакатастрофы вместо исполнения политического заказа.

«Малайзия и ее партнеры, в том числе и Россия, вполне способны создать этот орган. Объективное расследование необходимо, а существующая комиссия себя дискредитировала. Это мощное заявление премьер-министра, и его следует воспринимать серьезно», — рассказал Корыбко телеканалу 360.

По его словам, второе расследование необходимо, чтобы сопоставить выводы. Судя по заявлению премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, Куала-Лумпур вполне серьезно относится к этому вопросу.

Напомним, что ранее глава малайзийского правительства усомнился в достоверности выводов следственной группы, которая обвиняет во всем Россию. Он обратил внимание на то, что следователи не давали Малайзии доступ к уликам, хотя эта страна больше всех пострадала в результате трагедии, и именно она по-хорошему должна была проводить расследование. Следователи также игнорировали все доказательства, предоставляемые Россией, но при этом охотно сотрудничали с Украиной, которая является одним из подозреваемых в крушении самолета. В связи с этим Мохамад предложил организовать новый следственный орган, в который войдут следователи из разных стран.

Напомним, что самолет Boeing-777 (рейс MH17) разбился на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек — все, кто находился на борту. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», однако кто именно выпустил ракету — до сих пор неизвестно.

Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.