Сирия, 6 сентября. Гумконвой ООН вошел на территорию захваченного США лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Курды передали троих детей погибших наемников ИГ1, содержавшихся в «Аль-Холе» в Хасаке, правительству Нигерии. Бойцы SDF**** понесли урон на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вместе с иранскими военными готовы вновь открыть КПП на границе между городами Абу-Кемаль и Аль-Каим.

Курды: передали троих детей погибших наемников ИГ, содержавшихся в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, правительству Нигерии.

Международная коалиция: оказывает поддержку SDF в ходе рейдов, направленных на незаконное пресечение поставок нефти на западный берег Евфрата.

«Исламское государство»1 (ИГ): обвиняется в убийстве очередного курдского бойца на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Хомс

Гуманитарная колонна ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца въехала на территорию лагеря «Эр-Рукбан» для доставки и распределения между беженцами груза с продовольствием, медикаментами и многим другим. Ситуация в этом лагере близка к катастрофической из-за чудовищных условий содержания жителей. К счастью, усилиями сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в САР удалось добиться вывода значительной части вынужденных переселенцев из «Эр-Рукбана» в освобожденные районы республики. Напомним, данный лагерь располагается недалеко от Ат-Танфа в зоне контроля США, которые практически не допускают гумконвои к беженцам и препятствуют выходу людей из пункта временного размещения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) при поддержке войск международной коалиции во главе с Соединенными Штатами запустили серию рейдов в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, направленных на пресечение поставок нефти на западное побережье Евфрата. К востоку от реки располагаются крупнейшие в стране залежи энергоресурсов, и все они оказались под незаконным контролем Вашингтона и его союзников, которые осуществляют незаконную контрабанду нефти из Сирии. Жители остальной части САР из-за этого вынуждены страдать от последствий разразившегося по вине Запада топливного кризиса.

Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), неизвестные боевики, предположительно из состава подпольных бандгрупп «Исламского государства» (запрещено в РФ), убили одного из членов курдских «Демократических сил» на востоке региона. Активность «спящих ячеек» ИГ в оккупированных бойцами SDF районах на северо-востоке САР продолжает нарастать, несмотря на заявления США и курдов о якобы проводимых ими антитеррористических вылазках.

Провинция Хасака

Курды передали представителю правительства Нигерии троих детей из одной из семей иностранного наемника ИГИЛ1, действовавшего в боях на территории Сирии, сообщает портал Erem News. Отмечается, что родственники террориста в возрасте от четырех до восьми лет до этого содержались в лагере беженцев «Аль-Хол» к юго-востоку от Хасаки. В этом пункте временного размещения все еще остается порядка 68 тысяч жителей. Значительную часть из них составляют родственники боевиков «Исламского государства». Однако, несмотря на тяжелейшую ситуацию в лагере с гуманитарной обстановкой и распространением псевдоидеологии ИГ, американцы, в зоне контроля которых располагается «Аль-Хол», не предпринимают почти никаких мер, чтобы разрешить проблему.

Ирак

Ирак и Сирия готовы возобновить работу пограничного блокпоста в районе иракского города Аль-Каим уже 7 сентября, передает Sputnik. Комитет безопасности Дейр-эз-Зора и губернатор данной сирийской провинции уже осмотрели переход, чтобы убедиться в окончательном завершении всех подготовительных работ. Представители официального Багдада провели инспекцию со своей стороны, тоже отрапортовав затем об успешном окончании восстановления. КПП, связывающий сирийский Абу-Кемаль и Аль-Каим, должен был возобновить работу еще 1 сентября, но продолжающийся ремонт на иракской территории несколько сдвинул открытие блокпоста.

1 Организация запрещена на территории РФ.