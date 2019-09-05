Депутаты Рады поскандалили из-за русского языка

Киев, 5 сентября. На заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, на котором украинские чиновники собрались, чтобы вынести последнее предупреждение телеканалу NewsOne и передать обращение в суд с предложением аннулировать телеканалу лицензию, произошла стычка из-за русского языка.

Первопричиной скандала стал переход депутата Верховной рады Вадима Рабиновича на русский язык, на котором он начал выступать в защиту телеканала.

Это не понравилось члену Нацсовета Ольге Герасимюк, которая потребовала от Рабиновича высказываться на государственном языке. Однако тот отказался и попросил предоставить ему переводчика. С этого момента число участников конфликта стало стремительно расти.

В дискуссию вступил третий участник — член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин, который напомнил, что Рада позволила депутатам говорить на русском языке. В результате в зале заседаний развернулась перепалка, из-за которой был объявлен перерыв.

«Языковая» перебранка между народными депутатами продолжилась уже в коридоре. В ней оказались задействованы радикал Сергей Стерненко, лидер С14 Евгений Карась, «киллер Бабченко» Алексей Цымбалюк, а также нардепы Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич (который совсем недавно занял пост главы комитета Рады по свободе слова) и ранее упомянутый Олег Волошин.

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин объяснил, что перепалка началась после того, как в его спор с Евгением Карасем «влез Стерненко» и высказал оскорбление в адрес Волошина.

«Был спор с Карасем, в который влез Стерненко и обозвал меня «падлой», после чего я хотел дать ему в морду», — рассказал Волошин.

В споре Волошину была предъявлена еще одна претензия, которая состояла в том, что он «наел свою рожу на украинских налогах». В ответ депутат сорвался и предложил оппоненту посмотреть на себя.

В коридоре находилась полиция, вскоре заседание было возобновлено.

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин уже становился участником «языкового» конфликта. Новоизбранный спикер Рады Дмитрий Разумков отключил депутату микрофон за выступление на русском языке. Это произошло, когда парламентарии задавали вопросы претенденту на должность вице-спикера Рады Руслану Стефанчуку.