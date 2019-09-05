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Спорт

Стали известны подробности трансфера Караваева в «Зенит»

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Стали известны подробности трансфера Караваева в «Зенит»

Санкт-Петербург, 5 сентября. Защитник Вячеслав Караваев перешел из нидерландского «Витесса» в петербургский «Зенит» за 6 млн евро, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По словам источника, озвученные ранее в СМИ суммы завышены. Однако нидерландский клуб получит процент с последующей перепродажи 24-летнего защитника. Контракт Караваева с «Зенитом» рассчитан на четыре года. По нему футболист будет зарабатывать 1,6 млн евро в год. 

Караваев выступал за «Витесс» с января 2018 года, когда он пополнил состав нидерландской команды из «Спарты» за 1,5 млн евро. С тех пор он провел 65 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач. 

Ранее сообщалось об интересе к Караваеву ещё в ходе зимнего трансферного окна, однако тогда клуб отказался от приобретения футболиста на позицию правого защитника. Летом клуб возобновил интерес к игроку. По данным различных СМИ, сумма трансфера россиянина составил 8 млн евро. 

Позднее генеральный директор петербуржцев Александр Медведев заявил, что сумма в 8 млн евро за трансфер Караваева не соответствует действительности.

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