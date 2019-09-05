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Британский самолет-разведчик был замечен у границ России

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Британский самолет-разведчик был замечен у границ России

Москва, 5 сентября. Британский военный самолет-разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1, прилетевший со стороны Прибалтики, был замечен в четверг недалеко от границ России. Такие данные обнародовал мониторинговый ресурс PlaneRadar, который следит за перемещением воздушной техники.

Сообщается, что самолет, который находился на высоте 12,5 тыс. метров, дважды облетел район возле границ Ленинградской и Псковской областей.

Отметим, что это далеко не первый случай осуществления разведдеятельности у российских границ со стороны западных стран.  В конце июля два воздушных судна США осуществляли разведку у берегов Крыма.  Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon вылетел с авиабазы, расположенной на Сицилии, а самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion вылетел из Греции. В середине июня российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским и Черным морями стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H.

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