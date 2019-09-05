В единый день голосования избирателям обеспечат безопасность. ФАН-ТВ

Единый день голосования для избирателей будет безопасным. Об этом рассказали в пресс-центре «Парламентской газеты». 8 сентября пройдут выборные кампании самых разных уровней: дополнительные выборы депутатов Госдумы, глав 19 субъектов федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ, в том числе, выборы в Московскую городскую думу. Будет задействовано почти 49 тысяч избирательных участков.

«На всех этих избирательных участках будет задействовано порядка 5000 сотрудников полиции. И будет задействовано порядка 5000 частных охранников, у каждого из которых при себе в виде брелока тревожная сигнализация. То есть у каждого из этих охранников. При любой непонятной ситуации: конфликта, громкого разговора, попытки агитации — есть целый перечень моментов, на которое обращается внимание охранников», — отмечает президент СРО Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский.

Работа по обеспечению безопасности на выборах начинается задолго до дня голосования, и ложится на плечи охранных предприятий, Росгвардии и кинологических расчетов.

«В главном управлении МВД по Москве, в учебном центре, было проведено занятие со всеми начальниками штабов административных округов, районов, поселений Москвы. Где нам рассказали: как должен вести себя дружинник, где он должен находиться, какие его задачи по охране общественного порядка в дни голосования», — рассказывает Начальник ГКУ «Московский городской штаб народной дружины» Владимир Семерда.

Также рядом с избирательными участками уже традиционно разобьют площадки фестиваля «Цветочный джем».