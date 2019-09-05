Совладелец фирмы по аренде автомобилей объяснил суть иска к «ФБК» Навального

Москва, 5 сентября. Совладелец и управляющий компании «Просто Прокат» (входит в ООО «ФЛАЙ АВТО») Владимир Гарчу прокомментировал Федеральному агентству новостей иск к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» скандально известного блогера Алексея Навального.

Ранее в четверг на сайте «Электронное правосудие» появилась информация, что ООО «ФЛАЙ АВТО» подало в московский Арбитражный суд иск к «ФБК» Навального на один миллиард рублей. В качестве третьего лица, которого привлекли к делу, указан телеканал «Дождь».

Гарчу в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил, что его компания, которая занимается арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, понесла серьезные финансовые потери и подпортила деловую репутацию из-за устроенных так называемой «оппозицией» незаконных митингов в Москве в июле — августе.

«Один миллиард рублей — так мы оцениваем в совокупности понесенный ущерб, включая ущерб деловой репутации», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, действия участников незаконных акций в Москве 27 июля и 3 августа и митинга-концерта 10 августа не позволили выполнить взятые компанией обязательства перед клиентами. Представитель фирмы «Просто Прокат» подчеркнул, что компания не только упустила деньги, но и понесла штрафные санкции.

«Дождь» оказывал информационную поддержку», — сказал собеседник, отвечая на вопрос, почему либеральный канал выступил в деле в качестве третьего лица.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила в российской столице в июле — августе незаконные митинги из-за недопуска к выборам в Мосгордуму их претендентов, которые были пойманы на фальсификации подписей.

В начале августа Следственный комитет России инициировал уголовное дело об отмывании одного миллиарда рублей «Фондом борьбы с коррупцией». По данным ведомства, сотрудники «ФБК» и сообщники блогера легализовали полученную преступным путем денежную сумму.