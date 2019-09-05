Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

Москва, 5 сентября. Президент РФ Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу — младшему, чтобы предупредить его об угрозе. Об этом рассказал в своей книге американский политолог и дипломат Джордж Биби.

Биби ранее работал главным аналитиком ЦРУ по России и советником по России вице-президента США Ричарда Чейни.

«За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана», — написал он в своей книге.

Он также добавил, что Путин был первым из иностранных лидеров, выразивших соболезнования США.

Отметим, пресс-служба Кремля 10 сентября 2001 года сообщала о телефонном разговоре Путина и Буша. Уточнялось, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны. Стороны обсудили подготовку встречи на саммите АТЭС в Шанхае.

Следующий разговор, по данным Кремля, состоялся сразу после трагедии 11 сентября: Путин позвонил американскому коллеге, чтобы выразить соболезнования.

Отметим, в 2011 году экс-госсекретарь США Кондолиза Райс рассказала в мемуарах, что еще в июне 2001 года на встрече в Любляне Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). Согласно ее мемуарам, Путин тогда заявил, что нападение — лишь вопрос времени.

11 сентября 2001 года террористы «Аль-Каиды» захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра и Пентагона. Жертвами атаки стали три тысячи человек.

В июле этого года Халид Шейх Мохаммед, один из организаторов теракта 11 сентября, заявил, что может дать показания против Саудовской Аравии в деле о финансировании «Аль-Каиды». Взамен он хочет, чтобы для него не требовали смертной казни, передавал телеканал «360». Ранее родственники жертв терактов 11 сентября подали в суд На Саудовскую Аравию, обвинив страну в поддержке террористической группировки. Они хотят получить компенсации.

1 Организация запрещена на территории РФ.