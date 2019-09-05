Дамаск готов помочь Москве вернуть российских детей на родину

Дамаск, 5 сентября. Власти Сирии предложили РФ помощь в вопросе возвращения российских детей, которые в настоящее время находятся на территории арабской республики. Об этом сообщает аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой по итогам встречи детского омбудсмена с президентом САР Башаром Асадом.

«В результате переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве, сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории САР на родину, что свидетельствует о тесном взаимодействии между государствами», — говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичная работа в настоящее время проводится Россией в Ираке. По словам Кузнецовой, из исламской республики уже вывезено 90 детей, чьи родители в своей время бежали в Ирак, чтобы присоединиться к боевикам. Она отметила, что в последнее время в аппарат уполномоченного часто обращаются граждане, которые просят вывезти детей из Сирии.

Напомним, что Ирак и Сирия несколько лет назад были оккупированы террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России), которая задалась целью построить собственный халифат на чужих территориях и начала активно вербовать сторонников по всему миру. В 2014 году террористы укрепились на Ближнем Востоке и начали свой завоевательный поход.

Лишь спустя несколько лет Сирии и Ираку удалось разбить джихадистов. Дамаск объявил о разгроме основных сил ИГ1 в конце 2017 года, Багдад — в начале 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.