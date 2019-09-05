Следователи пришли в офисы Навального с обысками по делу об отмывании денег

Москва, 5 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), студии канала «Навальный Live», а также в помещении московского штаба Алексея Навального.

Источник Федерального агентства новостей подтвердил проведение обысков в офисе ФБК, а также в студии и московском штабе Навального.

Обыски проводятся в рамках уголовного дела по факту отмывания денежных средств «Фондом борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального. Уголовное дело было возбужденно Следственным комитетом РФ в начале августа. В распоряжении ФАН появилось видео, на кадрах которого можно увидеть процесс обыска.

По данным следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали крупную денежную сумму, полученную преступным путем. Для легализации этих денег сотрудники ФБК через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Легализация денежных средств осуществлялось через региональные штабы Навального, которые возглавляет Леонид Волков. Кроме того, легализация денежных средств осуществлялась через фонд «Пятое время года».

В настоящее время следователи работают над поиском всех причастных данному преступлению. Организатором преступной схемы является Алексей Навальный, который связан с беглыми российскими олигархами Михаил Ходорковским и Михаилом Фридманом. Кроме того, к легализации денежных средств причастна юрист ФБК Любовь Соболь.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что Навальный и его соратники тратили легализованные средства на своих жен и туристические поездки по Европе. Так, в июне 2019 года Навальный потратил шесть биткоинов на отпуск в Италии.