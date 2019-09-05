Пугачева показала поклонникам «похожее на Киркорова» дерево

Москва, 5 сентября. Народная артистка СССР Алла Пугачева поделилась с поклонниками фотографией необычного дерева, которое она сфотографировала на отдыхе. Подписчики Примадонны в Instagram усмотрели схожесть пальмы с нарядами бывшего супруга Пугачевой Филиппа Киркорова.

«Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров», — подписала снимок мохнатой пальмы певица.

За три часа с момента публикации пост лайкнули 26,1 тыс. человек, оставив под фото почти 400 комментариев. Пи этом такого единодушия среди подписчиков не было давно: многие обратили внимание на то, что «находка для модельеров» уж очень похожа на сценические наряды Киркорова.

«На Филиппа Киркорова похоже дерево», — выразила общее мнение пользователь под ником alinacomwell.

«Да это костюм для Филиппа», — согласна с ней oxsana_leon.

«Я думала, что это Киркорова со спины сфотографировали», — вторит девушкам love_alla_koroleva.

«Киркоров непременно скопирует это дерево. Обязательно будет носить его на голове или костюм сошьет. Все чем восхищается Алла, то тут же переходит к Фили», — резюмировала eduardeduard7649.

Другие же усмотрели сходство с нарядами самой Примадонны.

«Это дерево напоминает мне Ваши сценические платья 80-х. Безусловно, в хорошем понимании этого смысла», — написала annaeleferenko.

Многие поклонники Пугачевой отметили ее умение видеть необычное в повседневном.

«Алла Борисовна, Вы художник от Бога, — во всем», — хвалит артистку fylj19.

«Оригинальный человек и вокруг себя подмечает все оригинальное и необычное», — согласен ta.ti.a.na.d.

«Ваша творческая натура Леди проявляется во всем! Ваш потенциал это целая Галактика!» — написала lopatina7709.

Ранее муж Пугачевой Максим Галкин рассказал, за что полюбил супругу. Видео с откровенным ответом артиста на тревожащий многих вопрос появилось в фан-аккаунте исполнительницы и ее семьи в Instagram. Галкин настаивает, что полюбил артистку безотчетно — не за возраст и не за статус, а за то, какой женщиной она является. Артист признается, что для него не имеет значения ни возраст супруги, ни разница в возрасте между ними.