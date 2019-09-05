Как нацист из Кельна стал «экстремистом из РФ»

Известный историк Александр Дюков разоблачил информационную манипуляцию, допущенную работающей в России радиостанцией «Немецкая волна» (Deutsche Welle, DW — прим ФАН). Данное издание буквально на днях опубликовало у себя на сайте материал, озаглавленный «Экстремисту из РФ Денису Никитину запретили въезд в Европу».

По версии издания, 34-летний мужчина, настоящее имя которого Денис Капустин, является руководителем проекта White Rex и представляет опасность для стран Шенгенской зоны «стремлением нарушить основы свободного демократического строя». А некий «эксперт» даже заявил, что этот персонаж — «ключевая фигура правоэкстремистской субкультуры Европы последних лет». Капустин-Никитин действительно был и в футбольной хулиганской среде, и участвовал в уличных боях, а также был в банде скинхедов. Но не в России, а в Германии. Его детище, White Rex — довольно крупный бренд, выпускающий одежду и организующий мероприятия по боевым искусствам по всей Европе. Логотип White Rex напоминает свастику.

Надо сказать, что фейки и вбросы в конце лета-начала осени этого года идут на редкость «кучно». Обычно ими грешат украинские СМИ, не брезгующие даже не искажением информации, а ее откровенной ничем не замутненной подделкой. Но на этот раз отличились европейцы, состряпавшие эффектную страшилку про русского мужика, в очередной раз угрожающего «свободной Европе».

Правда, как выяснилось, в этой истории все настолько неоднозначно, что даже как-то неудобно об этом говорить. Но надо, потому что против нашей страны ведется информационная война, в которой одинаково важны и оборона, и наступление.

На нестыковки в немецкой страшилке указал историк, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. В своем аккаунте в одной из популярных социальных сетей специалист детально разобрал ситуацию. Самым обескураживающим оказалось то, что «неонацист», родившийся в Москве, уехал в Германию в 2001 году как… «еврейский беженец».

«Все же знают, какой чудовищный антисемитизм царит в России» — иронизирует Дюков.

Также эксперт обращает внимание на то, что Никитин-Капустин в сжатые сроки получил в Германии вид на жительство и постоянно проживает в Кельне. При этом неонацист-еврейский беженец «…плотно контактирует с единомышленниками из полка «Азов» Нацгвардии Украины и характеризуется в СМИ как «неофициальный посол «Азова» в Европе».

Кстати, гражданство у него по сей день российское. Как сообщает ряд СМИ, Никитин одно время, если не до сих пор, подрабатывал в Киеве… изготовлением и продажей тяжелых наркотиков. Занятие, не очень одобряемое в «правой» среде. У мужчины были из-за этого проблемы с законом на Украине и, по версии издания Spiegel, украинские власти даже отобрали у него российский паспорт. То есть въехать в Шенгенскую зону «еврейскому беженцу» все равно теперь проблематично.

«И вот, наконец, неонацист пришел к успеху, в Германии правоохранительные органы отозвали его вид на жительство и запретили ему въезд в Евросоюз. И что же мы читаем в DW? Разумеется, про «экстремиста из РФ» — подытоживает специалист.

Можно смело предположить, что рано или поздно в его квартире в Кельне «найдут» российский флаг, портрет Владимира Путина, удостоверение офицера ГРУ и следы «Новичка».

Федеральное агентство новостей связалось с Александром Дюковым и расспросило его об этом ситуации. Эксперт обратил внимание на то, что история, ставшая поводом для «сенсационного» материала «Немецкой волны», гуглится двумя кликами.

«Это обычный подход западных СМИ, — констатировал собеседник ФАН. – Это обычный пропагандистский подход. Суть заключается в том, что к России привязывается весь имеющийся негатив. Как и в данном случае – человек когда-то был связан с Россией, вот мы и напишем, что он связан с Россией. Он не был в России уже очень давно и постоянно проживал в Германии с 2001 года».

Причины, по которым в странах Европы все больше растут нацистские настроения — тема отдельная. В полиэтничной России, победившей фашизм, данная идеология не особо популярна. Очевидно, что «неонацист Никитин», уехавший из РФ ребенком, — целиком и полностью детище западного мира, пусть и с формально российскими документами.

Deutsche Welle, к сожалению, играет в крайне некрасивую, грязную игру. Тем же самым на официальном уровне занимаются Болгария и Польша, доказывающая всему миру, что СССР не столько боролся с нацизмом, сколько оккупировал страны Европы и уж точно не освобождал населяющие их народы.

Если так будет продолжаться и дальше, очень скоро молодые европейцы будут уверены, что это СССР напал на гитлеровскую Германию, а русские являются средоточием зла. Что в Германии зверствую страшные русские «неонацисты» и тд.

Чтобы этого не произошло, нам необходимо наращивать информационную субъектность по всему миру и в первую очередь — в Европе, для которой, вне всяких сомнений, именно Россия, а не США является естественным союзником — геополитическим, военным, экономическим.

Нам в этом плане и проще, и сложнее. Проще, потому что за нами правда. За нами — герой Второй мировой войны. Нам не надо лгать, не надо придумывать некую синтетическую историю. Все уже сказано, написано, снято. Осталось только напомнить…

А сложнее, потому что ложь, в отличие от правды, ни в чем себя не ограничивает, порождая «изнасилованных немок», «советскую оккупацию» и «экстремистов из РФ».

Напомним, что Deutsche Welle буквально недавно оказалась в центре скандала, связанного с вмешательством данного зарубежного СМИ во внутреннюю политику РФ. Издание одном из своих репортажей призвала москвичей и гостей столицы принять участие в незаконном митинге. Позже российские парламентарии заявили о необходимости провести расследование этой ситуации. Шеф-редактор московского бюро Deutsche Welle Инго Маннтойфель отказался посетить заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.