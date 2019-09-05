ФАН разъясняет: «Знак» врет читателям, что оппозиции отказали в проведении митинга

Несколько антироссийских и либеральных СМИ вводят своих читателей в заблуждение, заявляя, что мэрия Москвы якобы отказала оппозиции в проведении митинга 14 сентября.

Ранее в новостном агрегаторе «Яндекс.Новости» сформировался сюжет: «Мэрия отказалась согласовать акцию 14 сентября на проспекте Сахарова». В нем сообщается, что столичные власти отказали оппозиции в проведении согласованного мероприятия, предложив другое место для митинга — улицу Перерва в Люблино. Однако этот вариант не устроил инициаторов заявки.

Сразу после этого информационное пространство просто взорвалось гневными сообщениями либеральных и антироссийских СМИ, которые наперебой стали публиковать гневные статьи, пытаясь в очередной раз внушить как своим, так и случайным читателям мысль о том, что в Российской Федерации якобы ограничивается право граждан на собрания, гарантированное им Конституцией страны.

Некоторые издания пошли дальше и вовсе перешли к откровенной лжи. Так, например, журналисты антироссийского издания «Знак.ком» в заголовке к новости написали, что оппозиционный митинг на Сахарова якобы отклонен уже в пятый раз.

«Знак» отмечает, что причиной отказа послужило другое мероприятие, запланированное на том же месте. Однако нельзя забывать, что это полностью соответствует ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в пункте 1.2 статьи 8 которого четко сказано, что если на проведение публичного мероприятия в одном и том же месте, в одно и то же время подано несколько заявок, согласовывается та акция, заявка на проведение которой была подана раньше.

Кроме того, организаторам мероприятия в соответствии с тем же ФЗ было предложено альтернативное место проведения акции на улице Перерва, но организаторы заявили, что этот вариант их не устраивает.

Тем не менее «Знак» идет дальше и утверждает, что оппозиции «все время отказывают в проведении митингов на Сахарова», ссылаясь на создаваемые помехи для движения транспорта.

Но это откровенная ложь — на Сахарова, по причине помех транспорту, оппозиция получила отказ на проведение акции лишь один раз, 24 августа. Тогда организаторы хотели провести шествие, и именно в этой форме протеста им было отказано. Статичный митинг, который создает значительно меньше помех транспорту, на том же проспекте Сахарова им одобрили, перенеся дату на 25 августа. Тогда организаторы сами отказались от проведения акции в таком формате. Об этом мы писали ранее.

Нужно отметить, что именно на проспекте Сахарова власти чаще всего согласовывают протестные акции, которые по каким-либо причинам невозможно провести на других площадках. Из недавних примеров — митинги, которые оппозиционеры хотели провести на Тверской улице и на Лубянке, были согласованы с переносом места проведения именно на Сахарова, но и тогда организаторы отказывались от этого места, предпочитая выходить на несогласованные мероприятия.

Все это выглядит как намеренное создание провокационных ситуаций, в которых оппозиция пытается внушить народу идею о том, что власти якобы нарушают их конституционное право на собрания. Антироссийские СМИ, в свою очередь, оказывают оппозиционерам информационную поддержку. Однако по факту никакого нарушения Конституции нет — мероприятия оппозиции согласовываются в соответствии с ФЗ, однако организаторы акций сами раз за разом отказываются от предложенных властями вариантов.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь, в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках и в социальных сетях занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. Так поступают The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).