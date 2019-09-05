Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина

Таллахасси, 5 сентября. Более 15 свертков с кокаином выбросило на пляж города Мелборн в США. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на пресс-службу полиции города Мелборн.

В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, приближающимся ураганом «Дориан». Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили сверток весом около килограмма, внутри которого находился кокаин.

Позднее на этом же пляже была обнаружена сумка, в которой лежали еще 15 килограммовых свертков с кокаином. По предварительным данным общая стоимость найденного кокаина может составлять около 400 тысяч долларов. Обнаруженные наркотики были переданы сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США.

В настоящее время ураган «Дориан» находится у побережья Флориды. К этому моменту разрушительная сила урагана значительно уменьшилась. Ранее «Дориан» бушевал на островах Багамского архипелага. Скорость ветра доходила до 298 километров час. В результате стихии на Багамах погибли 20 человек. По предварительным данным, ущерб Багамских островов от урагана может составить от 25 до 40 миллиардов долларов.

В связи с приближением урагана «Дориан» к побережью США власти штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим чрезвычайной ситуации. При этом губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из ряда прибрежных округов.