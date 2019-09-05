Федермессер рассказал, сколько россиян получат зарубежные препараты благодаря Кабмину

Москва, 5 сентября. Около трех тысяч россиян получат благодаря распоряжению правительства РФ зарубежные препараты, которые пока не производятся в стране, сообщила руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому будет осуществлена закупка необходимых детям иностранных препаратов, незарегистрированных в России. Глава Кабмина отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Федермессер сообщила, что закупка иностранных лекарств будет сделана в ближайшие дни.

«Уже посчитан препарат из расчета на порядка 3 тысяч человек — это клобазам, известный нам как фризиум, диазепам в таблетках и в ректальных клизмах, мидазолам и фенобарбитал, и закупки будут в этом на большее количество пациентов, чем те, чьи данные уже пришли в Минздрав», — сообщила она в беседе с ТАСС.

Общественный деятель подчеркнула важность принятого российским правительством решения. По ее мнению, распоряжение стало важным шагом на пути восстановления доверия общества к государственной системе. Решение Кабмина продемонстрировало, что государство создано для работы на свой народ, отметила руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы.

Она также поблагодарила правительство за принятое решение и выразила уверенность, что в дальнейшем будут приняты решения, которые, по ее мнению, приведут к стратегическим изменениям.