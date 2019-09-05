Фото Бабкиной с молодым возлюбленным шокировали фанатов

Москва, 5 сентября. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня», народная и эстрадная исполнительница Надежда Бабкина опубликовала новое фото со своим молодым возлюбленным певцом Евгением Гором, чем шокировала фанатов. Поклонники обратили внимание на неудачную пластику артистки.

Совместный снимок с Гором Бабкина опубликовала в своем Instagram. Пара побывала на премьере нового фильма Валерия Тодоровского «Одесса» и решила зафиксировать это событие в объективе.

Фото сделано в темном помещении, на лица героев падает вспышка, поэтому особенно хорошо видно состояние кожи и мимику.

На фото кожа Бабкиной выглядит едва ли не более подтянутой, чем у ее молодого спутника. Мимика на лице почти не работает, а щеки напоминают наливные яблоки.

В серии фото c премьеры фильма у исполнительницы есть и кадр с Ириной Розановой, народной артисткой СССР, которой поклонники оставили то же замечание.

Фанаты пришли к выводу, что в своей погоне за молодостью женщины явно перестарались.

«Обожаю обеих, но переколотые до ужаса». «Что у Розановой с шеей? Или Надя ее отфотошопила, чтобы на ее фоне моложе казаться?».

Все же в большинстве поклонники оставили под серией фото положительные отзывы, в которых выразили восхищение внешностью артистки в этот вечер и красотой их пары с Гором, а также оставили добрые пожелания.

Фанаты уже не в первый раз критически комментируют внешность исполнительницы. Например, ранее они раскритиковали фото певицы, отдыхающей со своим ухажером на Кипре, «под удар» попал и внешний вид артистки во время гастролей в Башкирии.