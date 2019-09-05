Эксперт подвел итоги трансферного окна в России

Москва, 5 сентября. Бывший селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги трансферного окна в российском футболе.

«На мой взгляд, активнее всех себя вело «Динамо». И это абсолютно логично. Стоит отметить «Краснодар», который пополнился большой группой футболистов. В принципе, активность можно легко посмотреть, оценив количество новичков. А активность, которая не принесла результата, в любом случае, должна забыться. Какая разница, сколько клуб произвел активности? Главное, сколько было результата: и в количестве новичков, и в их качестве», — рассказал менеджер.

По его мнению, сильнее всех трансферное окно провел «Спартак».

«Можно по-разному оценивать эффективность трансферной кампании для клуба. Можно оценивать по персоналиям, а можно рассуждать о неком среднем уровне новичков. Я бы выделил переход Андре Шюррле в «Спартак» как отдельное явление. Не говорю про его нынешнее состояние, а в абсолютном уровне, который он продемонстрировал на протяжении всей карьеры, ни один из других пришедших футболистов, не может сравниться. Другое дело, что по остальным игрокам «Спартака», включая [Гуса] Тила, у меня пока нет уверенности. Хотя последними матчами он стал меня убеждать. Про [Эсекьеля] Понсе я бы пока что тоже не говорил плохо. Приобретение [Джордана] Ларссона мне пока что не до конца понятно. Но в целом селекция «Спартака» мне кажется крайне интересной», — считает эксперт.

Отдельно собеседник ФАН выделил выкуп Николы Влашича.

«То, что ЦСКА сможет его выкупить, мне изначально казалось практически нереальным. Это огромный успех. Кроме того, отметить стоит «Зенит». Думаю, что эта тройка провела окно наиболее заметно», — считает эксперт.

Он также считает, что с точки зрения решения поставленных задач следует отметить московское «Динамо».

«Наверное, «Динамо» лучше всех решило задачи, потому что нужно было потратить много денег — они и потратили. Что касается «Динамо», то его пока что сложно оценивать — нужно время, чтобы понять. Что касается «Краснодара», то, на мой взгляд, игроков с подтвержденным классом они подписали немного. Главное — многие из игроков не соответствуют по ментальности. Потому что те, кто ушли или травмированы — [Юрий] Газинский, [Шарль] Каборе, [Маурисио] Перрейра, [Виктор] Классон — просто люди с другим характером, нежели [Тонни] Вильена или тонконогий [Юнес] Намли. Вильена может нравиться в какие-то моменты и я его высоко оцениваю, но вопрос ментальности — мне кажется, что он считает что приехал в условные Эмираты. Безусловно, на уровне чемпионата России новички «Краснодара» будут смотреться, но даже на уровне Лиги Европы, мне кажется, им будет сложно. [Маркус] Берг мне был понятен: это достаточно хороший игрок, но, как показала практика, именно краснодарская игра ему пока не очень подходит», — подчеркнул Нечипоренко.

Он также оценил перспективы новичка «Локомотива» Жоао Марио.