Донбасс, 5 сентября. Украинские войска бьют по ДНР из тяжелой артиллерии и минометов. СБУ выявила каналы поставок оружия из зоны ООС на западную и центральную Украину. Украинские командиры продают продукты, пока солдаты ВСУ голодают и грабят население. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки в Донбассе снова ознаменованы обстрелами со стороны украинских вооруженных формирований. В результате попаданий в Горловке повреждены стены и окна в детском саду и в двух частных домовладениях, разрушены две хозяйственные постройки, перебита линия электропередач.

Наблюдатели ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировали 15 нарушений со стороны ВСУ. Огонь по территории Донецкой Народной Республики велся в том числе и с применением артиллерии. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

Нижнее Лозовое в ЛНР было обстреляно из станкового противотанкового гранатомета. На Горловском, Донецком и Южном направлении Донецкой области ВСУ применили минометы, гранатометы, зенитные установки и стрелковое оружие. В районе Коминтерново силами народной милиции ДНР был сбит украинский ударный дрон.

Комиссии СБУ проверяют факты контрабанды оружия

Как сообщил представитель управления донецкой Народной милиции Дмитрий Астрахань, органы правопорядка обнаружили у населения центральной и западной части Украины оружие, стоящее на вооружении 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которая участвует в боевых действиях на Донбассе.

В Харькове нашли целый склад оружия – автоматы, патроны к ним и два гранатомета. Вооружение значится в книге учета передовых подразделений ВСУ, как выданное и якобы уничтоженное обстрелом. В Ивано-Франковске задержаны два националиста из «Правого сектора»1, перевозившие гранатометы и боеприпасы к ним. Указанное вооружение также принадлежало морпехам 35-й бригады.

Подозреваемые в торговле оружием военнослужащие сейчас задержаны. Во время задержания один из них пытался покончить с собой, но выжил. Проверки продолжаются.

Командир из ОТГ «Север» продавал волонтерские продукты в магазины

О незаконных действиях начальника группы военно-гражданского сотрудничества оперативно-тактической группировки «Север» сообщил представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Продукты, полученные по линии гуманитарной помощи, сдавались за деньги в продуктовые магазины Славянска, Лисичанска и Северодонецка. Все проданные продукты были ранее собраны волонтерами и предназначались для питания голодающих военнослужащих из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

По словам собственных источников Народной милиции ЛНР, продукты были переданы фондом «Поддержи Армию Украины» при содействии группы военно-гражданского сотрудничества ОТГ «Север». Однако, начальник группы вместо доставки продуктов солдатам решил заработать и продать полученное. В это время штурмовики из 46-й бригады ВСУ испытывают острый дефицит продовольствия, что вынуждает «освободителей» Украины грабить мирное население подконтрольных ВСУ городов Донбасса.

1 Организация запрещена на территории РФ.